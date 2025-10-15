Скидки
Тотти — о матче «Рома» — «Интер»: это будет битва

Легендарный капитан «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти высказался о предстоящей встрече своего бывшего клуба с «Интером», которая состоится 18 октября на стадионе «Олимпико» в Риме.

«Я играл в таких матчах много раз и прекрасно понимаю, что это значит, особенно в такой момент, когда «Рома» возглавляет турнирную таблицу. Тот случай, когда не нужны рубашка и галстук, а нужен шлем. Это будет битва. Возможно, я покажусь банальным, но Лаутаро Мартинес и Дибала — игроки, способные изменить ход встречи. Однако, если бы мне пришлось выбирать игрока, который сделает разницу, я бы выбрал Бриана Кристанте», — приводит слова Тотти La Gazzetta dello Sport.

После шести сыгранных туров чемпионата «Рома» делит первое место в турнирной таблице с «Наполи», набрав 15 очков. «Интер» расположился на пятой строчке с 12 очками.

Комментарии
