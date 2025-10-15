«Где здравый смысл?» Скоулз — о трансферной политике «МЮ»

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о трансферной политике клуба. Скоулз критически отнёсся к решению заменить нападающего Расмуса Хойлунда Беньямином Шешко.

«Был Расмус Хойлунд, 22-летний парень, который пришёл, когда ему было 20 лет. В «Манчестер Юнайтед» был один центральный нападающий, и всё зависело от него, на него оказывалось давление, и он не смог с этим справиться. Там должно быть три или четыре центральных нападающих.

И что они сделали этим летом? Они отпустили его и купили другого, очень похожего, точно такого же игрока (Беньямина Шешко. – Прим. «Чемпионата»)! Ему 22 года. Он начал неплохо, и, похоже, начинает играть лучше. Но где в этом здравый смысл?» – приводит слова Скоулза Daily Mail со ссылкой на подкаст The Good, The Bad and The Football.