Тренер сборной Норвегии Сольбаккен: Бобб сыграл ужасно в матче с Новой Зеландией

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен раскритиковал полузащитника своей команды Оскара Бобба за его игру в товарищеском матче со сборной Новой Зеландии (1:1).

«В первом тайме он сыграл ужасно. Во всех аспектах ему чего-то не хватало. Он передерживал мяч, странно выбирал позицию, плохо шёл в прессинг. На тренировках же он всё это делал очень добротно.

Но если вы поинтересуетесь у Оскара, я думаю, он скажет, что первый тайм был его худшим выступлением за сборную. Второй тайм оказался ещё хуже.

Почти в каждой игре [до этого] он выступал очень-очень здорово, как на высоких позициях, так и в глубине поля, поэтому я не переживаю на этот счёт», – приводит слова Сольбаккена VG.