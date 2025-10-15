Скидки
Тренер сборной Норвегии Сольбаккен: Бобб сыграл ужасно в матче с Новой Зеландией

Комментарии

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен раскритиковал полузащитника своей команды Оскара Бобба за его игру в товарищеском матче со сборной Новой Зеландии (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 1
Новая Зеландия
0:1 Сёрман – 45+1'     1:1 Нуса – 63'    

«В первом тайме он сыграл ужасно. Во всех аспектах ему чего-то не хватало. Он передерживал мяч, странно выбирал позицию, плохо шёл в прессинг. На тренировках же он всё это делал очень добротно.

Но если вы поинтересуетесь у Оскара, я думаю, он скажет, что первый тайм был его худшим выступлением за сборную. Второй тайм оказался ещё хуже.

Почти в каждой игре [до этого] он выступал очень-очень здорово, как на высоких позициях, так и в глубине поля, поэтому я не переживаю на этот счёт», – приводит слова Сольбаккена VG.

