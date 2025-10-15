Киммих — о Кейне: он очень разносторонний футболист, играющий ради успеха команды

30-летний полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о своём одноклубнике, английском нападающем Гарри Кейне.

«Цель — добиться успеха в команде, чтобы он мог взять индивидуальные награды. Но в целом, когда Гарри на поле, у меня не складывается впечатление, что он играет ради индивидуальных наград. Это очень разносторонний футболист, играющий ради успеха команды. Я никогда не видел его грустным в раздевалке из-за того, что мы победили 3:0, а он не забил. Кейн тот, кто хочет, чтобы его товарищи по команде были в центре внимания. Это делает его особенным и невероятно ценным для нас», — приводит слова Киммиха официальный аккаунт «Баварии» в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 10 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил 17 мячей и сделал три голевые передачи.