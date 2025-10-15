Стоунз — о выходе Англии на ЧМ-2026: невероятно, как Тухель за короткое время всё наладил
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джон Стоунз высказался после победы над Латвией (5:0) и оценил выход английской национальной команды на ЧМ-2026.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Гордон – 26' 0:2 Кейн – 44' 0:3 Кейн – 45+4' 0:4 Тонишев – 58' 0:5 Эзе – 86'
«Мы строим нечто особенное, и это должно продолжаться. Тренер [Томас Тухель] хотел, чтобы мы развивали эту сплочённость, веру, борьбу, готовность идти вперёд, быть очень агрессивными и оказывать высокий прессинг. Это не сильно отличается от того, что мы делаем в наших клубах. Просто невероятно, как он и его тренерский штаб за короткий промежуток времени всё наладили. Быть частью этого – очень здорово», – приводит слова Стоунза официальный сайт УЕФА.
