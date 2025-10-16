Скидки
Пети высказался о словах Аморима про влияние критики на игроков «МЮ»

Аудио-версия:
Бывший французский футболист Эммануэль Пети удивлён словами главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима о влиянии экспертов на игроков. Ранее Аморим заявил, что игроки верят СМИ, когда они пишут, что проблема команды – в схеме.

«Впервые слышу, чтобы тренер таким образом оправдывал неудачи своих футболистов. Игроки тоже знают, что ты несёшь полную чушь. Как можно такое говорить, когда ты тренируешь «МЮ»? Если ты не справляешься с критикой, работая или выступая за топ-клуб и получая такие деньги, то смени команду. Не работай с топ-клубами.

Я прочитал это и подумал: «Он серьёзно это сказал?» Я играл за топ-клубы и никогда не искал оправданий, находясь на поле. Просто бери на себя ответственность, будь мужиком. Помню, что порой сильно расстраивался из-за слов критиков, в основном они говорили несправедливые вещи, но надо с этим справляться.

В клубе много людей, которым не хватает характера, чтобы изменить ситуацию. Ребята, просто будьте честны перед собой, стоя у зеркала. Скажите себе: «Я не могу этого сделать, потому что напуган». Будьте честны и меняйтесь», – приводит слова Пети Metro со ссылкой на Boyle Sports.

Совладелец «МЮ» заявил, что Аморим получил три года для исправления ситуации в команде
