Матиас Соуле: моя цель — играть за Аргентину

Матиас Соуле: моя цель — играть за Аргентину
22-летний аргентинский нападающий «Ромы» Матиас Соуле высказался по поводу слухов о возможной смене гражданства и выступлений за сборную Италии.

«Два года назад я сказал Лучано Спаллетти, что моя цель – играть за Аргентину. За два года ничего не изменилось, и моя позиция по этому вопросу остаётся прежней. Я очень благодарен Италии, но хочу продолжать работать, чтобы получить вызов от Лионеля Скалони. Понимаю, это непросто, ведь есть много отличных игроков, однако это моя цель», — приводит слова Соуле Il Messaggero.

Игрок имеет двойное гражданство из-за итальянского происхождения. Его агент вызвал бурную реакцию, когда заявил, что Соуле готов рассмотреть возможность перехода в сборную Италии, если в ближайшее время ему не предоставят возможность в аргентинской команде.

Соуле представлял Аргентину на разных уровнях молодёжной сборной, в том числе среди игроков до 23 лет, но всё ещё ждёт своего дебюта за главную команду страны. Главный тренер сборной Аргентины Скалони намекнул, что следит за игроком и намерен дать ему шанс.

