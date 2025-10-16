Мбаппе выложил фото с партнёрами по сборной Франции Дембеле, Коло Муани и Баркола

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал фото с партнёрами по сборной Франции форвардами «ПСЖ» Усманом Дембеле, Рандалем Коло Муани и Брэдли Баркола. На снимке Мбаппе сидит на кушетке в гипсе в окружении друзей.

Фото: Из личного архива Килиана Мбаппе

Напомним, Мбаппе травмировал голеностоп в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с «Азербайджаном» (3:0) 10 октября.

В составе сборной Франции Килиан принял участие в 93 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 53 голами и 39 результативными передачами. В текущем сезоне на счету Мбаппе 10 игр за «Реал», 14 голов и два ассиста. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.