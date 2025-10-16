Экс-голкипер «ПСЖ» Александр Летелье завершил карьеру

Бывший вратарь «Пари Сен-Жермен» Александр Летелье в соцсетях сообщил, что завершает игровую карьеру в возрасте 34 лет.

Футболист является воспитанником «ПСЖ», в системе этого клуба он находился с 2000 по 2010 год, после чего выступал за «Анже», «Янг Бойз», «Труа» и другие команды. В 2020-м Летелье вернулся в стан парижан, в 2024-м срок действия его трудового договора с парижской командой подошёл к концу, с тех пор вратарь пребывал без клуба. В общей сложности Летелье провёл за основную команду «ПСЖ» два матча. В составе «Янг Бойз» Александр становился чемпионом Швейцарии, а с «ПСЖ» он дважды выигрывал Лигу 1.