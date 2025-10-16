Гюлер — о Мбаппе: мы прекрасно понимаем друг друга на поле

20-летний турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер рассказал о своей нынешней роли в команде и взаимопонимании с французским нападающим Килианом Мбаппе.

«Мбаппе? Иногда он смещается глубже в полузащиту, но это лишь показывает, насколько хорошо он читает игру. Его талант не должен быть ограничен. Мы прекрасно понимаем друг друга на поле — иногда достаточно одного взгляда. Мы уже выиграли Лигу чемпионов, но мне этого мало. Я хочу бороться за новые титулы и победы. Это моя цель в «Реале», — приводит слова Гюлера L'Équipe.

В нынешнем сезоне Гюлер принял участие в 10 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.