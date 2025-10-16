Защитник «Марселя» Эмерсон: Де Дзерби ценит людей, игроки это чувствуют

Защитник «Марселя» Эмерсон Палмьери дос Сантос поделился впечатлениями от своего пребывания в клубе. Футболист пополнил состав «Олимпика» 1 сентября 2025 года.

«Мой дебют во встрече с «Лорьяном» должен был стать обычным матчем, но с того дня я понял, что оказался в особенной обстановке. Двумя неделями ранее я уже дал [Роберто] Де Дзерби добро: клубам нужно было прийти к соглашению. Я немного нервничал, потому что боялся, что сделка не состоится, однако тренер и [Мехди] Бенатиа (спортивный директор «Марселя». — Прим. «Чемпионата») так хотели меня видеть, что ждали до самого конца.

Тренер Де Дзерби — особенный человек. За свою карьеру я работал со многими тренерами, но никогда не встречал никого подобного ему. Он привносит страсть, которую я никогда не видел на поле. Он ценит людей, и игроки это чувствуют: с ним можно поговорить о чём угодно. Это не просто тренер, а человек, который тебя понимает. Ещё до моего приезда в Марсель он сказал, что если мне или моей семье что-то понадобится, он всегда готов помочь», — приводит слова Эмерсона Calciomercato.