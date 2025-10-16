Тухель — о Беллингеме: конечно, он важный игрок, он отличный игрок

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, что намерен поговорить с 22-летним полузащитником Джудом Беллингемом о возможности вызова игрока в состав команды.

«Конечно, он важный игрок, он отличный игрок. Я поговорю со многими игроками, в том числе с теми, кто не был вызван в расположении сборной на октябрьские матчи. Никто не сделал ничего плохого. Это не наказание или что-то в этом роде. И я чувствую, когда пишу им или разговариваю с ними, что все хотят вернуться. Так и должно быть. И я доверяю большему количеству игроков, чем было вызвано в октябре», — приводит слова Тухеля Daily Express.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в пяти матчах во всех турнирах за клуб, в которых не отметился голевыми действиями. Игрок недавно восстанавливался после операции на плече.