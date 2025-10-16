Скидки
Марокко — Франция, результат матча 16 октября 2025, счёт 1:1, 5:4 пен., 1/2 финала молодёжного ЧМ 2025

Марокко обыграло Францию в серии пенальти и вышло в финал молодёжного ЧМ-2025
В ночь с 15 на 16 октября завершился матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Марокко U20 и сборная Франции той же возрастной категории. Игра проходила на стадионе «Элиас Фигероа» в чилийском Вальпараисо. Основное и дополнительное время закончилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась североафриканцы со счётом 5:4.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/2 финала
15 октября 2025, среда. 23:00 МСК
Марокко U20
Окончен
1 : 1
5 : 4
Франция U20
1:0 Ольмета – 32'     1:1 Мишаль – 59'    
Удаления: нет / Нзингула – 107'

На 32-й минуте счёт во встрече открыли марокканцы. Мяч в свои ворота забил французский вратарь Лисандру Ольмета. На 59-й минуте французский форвард Люка Мишаль сравнял счёт. В дополнительное время две жёлтые карточки получил хавбек «трёхцветных» Рабби Нзингула. В серии послематчевых пенальти точнее были марокканцы. Победный мяч на счету защитника Нена Бияра.

Напомним, в финале марокканская национальная команда встретится с победителем противостояния Аргентина — Колумбия (16 октября). Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
Победители футбольных турниров — 2025:

