Марокко обыграло Францию в серии пенальти и вышло в финал молодёжного ЧМ-2025

В ночь с 15 на 16 октября завершился матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Марокко U20 и сборная Франции той же возрастной категории. Игра проходила на стадионе «Элиас Фигероа» в чилийском Вальпараисо. Основное и дополнительное время закончилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась североафриканцы со счётом 5:4.

На 32-й минуте счёт во встрече открыли марокканцы. Мяч в свои ворота забил французский вратарь Лисандру Ольмета. На 59-й минуте французский форвард Люка Мишаль сравнял счёт. В дополнительное время две жёлтые карточки получил хавбек «трёхцветных» Рабби Нзингула. В серии послематчевых пенальти точнее были марокканцы. Победный мяч на счету защитника Нена Бияра.

Напомним, в финале марокканская национальная команда встретится с победителем противостояния Аргентина — Колумбия (16 октября). Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.

