Семшов ответил на слова Станковича о том, что его не поддерживают в России

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов ответил на слова главного тренера «Спартака» Деяна Станковича о том, что его не поддерживают в России из-за иностранного происхождения.

«Он здесь явно неправильно высказался. Его поддерживают здесь все. Тем более мы знаем, кто до этого тренировал «Спартак», какие люди приезжали — даже не играющие в футбол.

Честно говоря, когда его назначали, мы все были двумя руками за — это футбольный человек. Станкович играл на сумасшедшем уровне, да, как тренер он начинает свой путь в большом футболе. То, что это футбольный человек, говорит о многом, но то, что он эмоциональный… Ты должен соизмерять свои возможности и силы — вести себя достойно. Тебя раз дисквалифицировали, два, три, ты выбегаешь на поле, пиджак снимаешь, ещё что‑то. Если сейчас это будет делать наш советский или российский тренер большого масштаба, то это будет неправильно.

Поэтому здесь его никто не поддержит, ему говорят, что он эмоциональный, что его надо наказывать, но в то же время по‑футбольному его все поддерживают», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Станкович возглавил «Спартак» в июле 2024 года. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 18 очков. От лидирующего ЦСКА команда отстаёт на шесть очков. В следующем туре «Спартак» встретится с «Ростовом». Матч состоится 18 октября в Москве, начало – в 15:15 мск.