Сборная Марокко использовала всех троих вратарей по ходу полуфинала МЧМ-2025 с Францией

Национальная команда Марокко U20 одолела сборную Франции той же возрастной категории в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира — 2025. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась североафриканцы со счётом 5:4. Отметим, по ходу встречи марокканцы использовали всех троих вратарей.

В стартовом составе на игру вышел голкипер молодёжной команды «Монако» Янис Беншауш. На 64-й минуте встречи 19-летнего марокканца пришлось заменить из-за повреждения. На поле появился второй вратарь североафриканской сборной — Ибраим Гомис, выступающий за дубль французского «Марселя». В концовке дополнительного времени перед финальным свистком на 120+5-й минуте главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби выпустил под серию послематчевых ударов третьего голкипера Хакима Месбахи («ФАР Рабат»).

По итогам 11-метровых Марокко вышла в финал, где сыграет с победителем другого полуфинала, где в эти минуты сошлись национальные команды Аргентины и Колумбии.

Материалы по теме Марокко обыграло Францию в серии пенальти и вышло в финал молодёжного ЧМ-2025

Необычные названия футбольных клубов: