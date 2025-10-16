Скидки
Сборная Марокко использовала всех троих вратарей по ходу полуфинала МЧМ-2025 с Францией

Национальная команда Марокко U20 одолела сборную Франции той же возрастной категории в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира — 2025. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась североафриканцы со счётом 5:4. Отметим, по ходу встречи марокканцы использовали всех троих вратарей.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/2 финала
15 октября 2025, среда. 23:00 МСК
Марокко U20
Окончен
1 : 1
5 : 4
Франция U20
1:0 Ольмета – 32'     1:1 Мишаль – 59'    
Удаления: нет / Нзингула – 107'

В стартовом составе на игру вышел голкипер молодёжной команды «Монако» Янис Беншауш. На 64-й минуте встречи 19-летнего марокканца пришлось заменить из-за повреждения. На поле появился второй вратарь североафриканской сборной — Ибраим Гомис, выступающий за дубль французского «Марселя». В концовке дополнительного времени перед финальным свистком на 120+5-й минуте главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби выпустил под серию послематчевых ударов третьего голкипера Хакима Месбахи («ФАР Рабат»).

По итогам 11-метровых Марокко вышла в финал, где сыграет с победителем другого полуфинала, где в эти минуты сошлись национальные команды Аргентины и Колумбии.

Марокко обыграло Францию в серии пенальти и вышло в финал молодёжного ЧМ-2025

