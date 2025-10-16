«Галатасарай» зимой сделает предложение «Краснодару» по Эдуарду Сперцяну — Ajansspor

Турецкий «Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, сообщает Ajansspor.

По данным источника, главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук ищет креативного полузащитника и определил своей целью Эдуарда Сперцяна. Стамбульский клуб намерен в январе сделать официальное предложение «Краснодару», чтобы оформить трансфер заранее. В свою очередь, «Краснодар» готов рассматривать предложения, чтобы получить трансферную сумму за игрока, чей контракт подходит к концу.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» истекает в 2026 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач.