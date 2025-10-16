«Бардак! Комично и абсурдно». Радимов отреагировал на тренерские изменения в «Торпедо»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о ситуации в московском «Торпедо». 15 октября чёрно-белые объявили об увольнении Дмитрия Парфёнова с должности главного тренера первой команды и о возвращении Олега Кононова.

«Вся эта ситуация выглядит комично и абсурдно вообще для футбольного клуба. Какой смысл приглашать? Смысл убирать и возвращать? Бардак! Как минимум бардак. И вся ситуация действительно абсурдная, потому что так происходит, только если в команде какой‑то взбалмошный президент, и он сам управляет процессом. Но осталось только выяснить, кто принимал эти решения — убрать Парфёнова и вернуть Кононова. Я думаю, если хотите мой взгляд в будущее, этот президент должен в скором времени сам возглавить эту команду», — сказал Радимов в эфире на «Матч ТВ».

Ранее экс-тренер «Спартака» возглавлял автозаводцев с января 2024 года по август 2025-го. После 14 туров Лиги Pari «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

