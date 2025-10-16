Ветеран ЦСКА сравнил Боливию и Иран после матчей со сборной России

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мыслями о качестве соперников сборной России в октябрьских товарищеских матчах. Напомним, подопечные Валерия Карпина обыграли со счётом 2:1 Иран, а также разгромили Боливию (3:0).

«Боливия смотрелась даже поинтереснее, чем Иран. Крепкая команда, борются хорошо за мяч, владеют техническими приемами. И тактика у них нормальная. В обороне обычно южноамериканские команды играют очень слабо, им бы как можно больше комбинаций. В защите оставляли пустые зоны, это недопустимо в футболе», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

В ноябрьских товарищеских матчах российская национальная команда встретится со сборными Перу и Чили.

