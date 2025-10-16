Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ветеран ЦСКА сравнил Боливию и Иран после матчей со сборной России

Ветеран ЦСКА сравнил Боливию и Иран после матчей со сборной России
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мыслями о качестве соперников сборной России в октябрьских товарищеских матчах. Напомним, подопечные Валерия Карпина обыграли со счётом 2:1 Иран, а также разгромили Боливию (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Боливия смотрелась даже поинтереснее, чем Иран. Крепкая команда, борются хорошо за мяч, владеют техническими приемами. И тактика у них нормальная. В обороне обычно южноамериканские команды играют очень слабо, им бы как можно больше комбинаций. В защите оставляли пустые зоны, это недопустимо в футболе», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

В ноябрьских товарищеских матчах российская национальная команда встретится со сборными Перу и Чили.

Материалы по теме
«Порадовали болельщиков». Бородюк — о победе сборной России над Боливией

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android