Ветеран ЦСКА сравнил Боливию и Иран после матчей со сборной России
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мыслями о качестве соперников сборной России в октябрьских товарищеских матчах. Напомним, подопечные Валерия Карпина обыграли со счётом 2:1 Иран, а также разгромили Боливию (3:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
«Боливия смотрелась даже поинтереснее, чем Иран. Крепкая команда, борются хорошо за мяч, владеют техническими приемами. И тактика у них нормальная. В обороне обычно южноамериканские команды играют очень слабо, им бы как можно больше комбинаций. В защите оставляли пустые зоны, это недопустимо в футболе», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.
В ноябрьских товарищеских матчах российская национальная команда встретится со сборными Перу и Чили.
