Экс-футболист «Спартака» Игнатов рассказал, есть ли у него обида на Деяна Станковича

Бывший полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов, который сейчас выступает за «Сочи», рассказал, есть ли у него обиды на главного тренера клуба Деяна Станковича.

— А ты бы пригодился нынешнему «Спартаку»?

— Сложный вопрос. Наверное, больше нет, чем да. И когда уходил, тоже, наверное, нет. Год назад еще, может, пригодился бы. А когда уходил, нет. Когда год не играешь, становится тяжеловато. Будет для меня хорошим уроком. Обид на Станковича нет. Полезный опыт для будущего, — сказал Игнатов в эфире «Матч ТВ».

Игнатов перешёл в «Сочи» в июле 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года. Всего за карьеру в «Спартаке» Игнатов принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 9 голов и 16 результативных передач.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Сочи» 9 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол.