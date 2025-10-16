«Мягко говоря — смешно». Корнеев — о возвращении Кононова в «Торпедо» спустя 60 дней

Известный российский экс-футболист и тренер Игорь Корнеев высказался о ситуации в московском «Торпедо». 15 октября чёрно-белые объявили об увольнении Дмитрия Парфёнова с должности главного тренера первой команды и о возвращении Олега Кононова.

«Тренер отработал плохо, с ним разрывают контракт и опять берут через месяц. В надежде на что? Это больше вопросы к тем, кто занимается этим и принимает решение. Но, со стороны, мягко говоря — смешно», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Ранее экс-тренер «Спартака» возглавлял автозаводцев с января 2024 года по август 2025-го. После 14 туров Лиги Pari «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

ТОП-5 фактов о российском футболе: