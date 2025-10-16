Билеты на финал ЧМ-2026 в десять раз дороже, чем были на прошлом чемпионате мира

Цены на матчи ЧМ-2026 резко выросли по сравнению с прошлым чемпионатом мира, сообщает The Telegraph.

Сообщается, билеты на матч открытия теперь начинаются с $ 370 а самые дорогие достигают $ 1,8 тыс. Для сравнения, в Катаре их стоимость составляла $ 55 и $ 618 соответственно.

Билеты на финал, который пройдёт следующим летом в Нью-Йорке, начинаются с $ 2 тыс. — это более чем в десять раз дороже самых дешёвых билетов трёхлетней давности — а средняя цена достигает $ 3,9 тыс.

Подавляющее большинство стартовых цен превышают несколько сотен долларов, а схемы размещения на трибунах, опубликованные в интернете, показывают, что билеты по $ 60 практически невозможно найти.

ЧМ-2026 года по футболу пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.