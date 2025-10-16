«Исправляются». Ветеран ЦСКА назвал компонент игры сборной России, в котором она прибавила

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мыслями об улучшении игры сборной России в товарищеском матче с национальной командой Боливии. Напомним, подопечные Валерия Карпина разгромили южноамериканскую команду со счётом 3:0.

«Оба тайма матча с Боливией оставили неплохое впечатление. Наши как-то научились или захотели играть в настоящий футбол, не просто перебрасывание мяча, передача друг другу щекой поперёк и назад, а играют на опережение, обыгрывают защитников, применяют технические приёмы. В этом плане мы начали исправляться, а то было совсем кисло, особенно в клубных командах», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

Как сборная России играет при Карпине: