«Тогда я подзабил на работу». Михаил Игнатов назвал самый обидный момент в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов, который сейчас выступает за «Сочи», назвал самый обидный момент в столичном клубе.

— Самый обидный момент в «Спартаке»?

—Когда мне было 19 лет при Олеге Кононове, когда я провел хороший отрезок, но пошла ставка на более опытных футболистов. Как‑то тогда я подзабил на работу. Помогло вернуться то, что я пошел в «Спартак‑2, — сказал Игнатов в эфире «Матч ТВ».

Игнатов перешёл в «Сочи» летнее трансферное окно. Его контрактное соглашение с клубом рассчитан до 2028 года. Всего за карьеру в «Спартаке» Игнатов принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 9 голов и 16 результативных передач.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Сочи» 9 матчей во всех турнирах, забив один гол.