Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тогда я подзабил на работу». Михаил Игнатов назвал самый обидный момент в «Спартаке»

«Тогда я подзабил на работу». Михаил Игнатов назвал самый обидный момент в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов, который сейчас выступает за «Сочи», назвал самый обидный момент в столичном клубе.

— Самый обидный момент в «Спартаке»?
—Когда мне было 19 лет при Олеге Кононове, когда я провел хороший отрезок, но пошла ставка на более опытных футболистов. Как‑то тогда я подзабил на работу. Помогло вернуться то, что я пошел в «Спартак‑2, — сказал Игнатов в эфире «Матч ТВ».

Игнатов перешёл в «Сочи» летнее трансферное окно. Его контрактное соглашение с клубом рассчитан до 2028 года. Всего за карьеру в «Спартаке» Игнатов принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 9 голов и 16 результативных передач.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Сочи» 9 матчей во всех турнирах, забив один гол.

Материалы по теме
Экс-футболист «Спартака» Игнатов рассказал, есть ли у него обида на Деяна Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android