«Чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Кокорин рассказал подробности о переходе в «Спартак»

«Чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Кокорин рассказал подробности о переходе в «Спартак»
34-летний нападающий «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин поделился подробностями о переходе в московский «Спартак» в 2020 году в качестве свободного агента.

— Вы сказали, что подписали контракт со «Спартаком» назло «Зениту», который от вас отказался.
— Да. И они тоже подписали меня для того, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Эти два клуба любят между собой такое устраивать. Так, наоборот, вы вложили огромные деньги в человека — дайте ему возможность показывать результаты и обыгрывать тот же «Зенит»! А у меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды. «Восстанавливаться в отпуск не поедешь, будешь здесь сидеть...»

— Кто это вам сказал?
— С подачи Заремы. Она сказала это руководителям клуба, а те — мне. Я ответил: «Со мной так не работает», — приводит слова Кокорина «Спорт-экспресс».

Напомним, в своей карьере в РПЛ Кокорин выступал за «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Анжи» и «Сочи».

