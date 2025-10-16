Скидки
Тарханов рассказал о связке игроков сборной России, понравившейся ему в матче с Боливией

Комментарии

Известный отечественный тренер Александр Тарханов поделился впечатлениями о товарищеском матче сборной России с национальной командой Боливии, выделив связку хорошо взаимодействовавших игроков. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Первый тайм был достаточно хороший, много комбинаций и угроз было у ворот соперника. Хорошо играли в обороне, у них практически не было шансов забить. Было большое преимущество, хотя они технично контролировали мяч, но в середине поля и на своей половине. В первом тайме хорошо взаимодействовала середина поля Обляков — Кисляк — Миранчук», — приводит слова Тарханова издание News.ru.

В ноябрьских товарищеских матчах российская национальная команда встретится со сборными Перу и Чили.

