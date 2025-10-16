Скидки
Аргентина — Колумбия, результат матча 16 октября 2025, счёт 1:0, 1/2 финала молодёжного ЧМ 2025

Сборная Аргентины обыграла Колумбию в полуфинале молодёжного чемпионата мира
Комментарии

Завершился полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда Аргентины встречалась с Колумбией. Встреча прошла в Чили на стадионе «Хулио Мартинес Праданос» и завершилась победой аргентинцев со счётом 1:0.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/2 финала
16 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Аргентина U20
Окончен
1 : 0
Колумбия U20
1:0 Сильветти – 72'    
Удаления: нет / Ариас – 79'

Победный гол за сборную Аргентины забил Матео Сильветти.

На 79-й минуте «Колумбия» осталась в меньшинстве после удаления Джона Ариаса.

Ранее в первом полуфинале сборная Марокко обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (1:1, 5:4 – пенальти).

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября. Действующим победителем соревнований является национальная команда Уругвая, которая в финальном матче 2023 года обыграла сборную Италии со счётом 1:0.

Марокко обыграло Францию в серии пенальти и вышло в финал молодёжного ЧМ-2025
Календарь МЧМ-2025
Сетка МЧМ-2025
