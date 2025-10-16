Сборная Аргентины обыграла Колумбию в полуфинале молодёжного чемпионата мира

Завершился полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда Аргентины встречалась с Колумбией. Встреча прошла в Чили на стадионе «Хулио Мартинес Праданос» и завершилась победой аргентинцев со счётом 1:0.

Победный гол за сборную Аргентины забил Матео Сильветти.

На 79-й минуте «Колумбия» осталась в меньшинстве после удаления Джона Ариаса.

Ранее в первом полуфинале сборная Марокко обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (1:1, 5:4 – пенальти).

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября. Действующим победителем соревнований является национальная команда Уругвая, которая в финальном матче 2023 года обыграла сборную Италии со счётом 1:0.