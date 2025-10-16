Скидки
Определись финалисты молодёжного чемпионата мира по футболу

Стала известна финальная пара молодёжного чемпионата мира по футболу 2025 года. В решающем матче турнира национальная команда Марокко встретится с Аргентиной.

Финальная пара молодёжного чемпионата мира – 2025

Аргентина – Марокко

Решающий матч турнира состоится 20 октября, начало – 2:00 мск.

Ранее в первом полуфинале сборная Марокко обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (1:1, 5:4 – пенальти). Сборная Аргентины, в свою очередь, в своём полуфинале одержала победу в матче со сборной Колумбии.

Действующим победителем соревнований является национальная команда Уругвая, которая в финальном матче 2023 года обыграла сборную Италии со счётом 1:0.

