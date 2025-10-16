Кокорин: «Динамо» сделало ошибку, и я ушёл в «Спартак»

34-летний нападающий «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин ответил на вопрос о смене тренера в московском «Динамо», а также рассказал об ошибке, в связи с которой форвард позже перешёл в «Спартак».

— К смене Марцела Лички на Валерия Карпина как отнеслись?

— Да без разницы — я же ни с тем, ни с другим не работал. Вот про Шварца мне нормально отзывались. А до него хотелось клубу сказать: попробуйте уже, возьмите хорошего тренера с именем. Позвали Черчесова, был нормальный бюджет, выиграли шесть матчей из шести в Лиге Европы, «Динамо» стало превращаться в нормальную команду. И тут вы меняете вектор, топите команду, потом пытаетесь заново её строить. Не понимаю всего этого.

Когда-то у «Динамо» было очень много начальников и, пока доходило до решения, время оказывалось упущено. Сейчас там генеральный директор, который пришел из «Зенита», хороший, смышлёный (Павел Пивоваров. — Прим. «Чемпионата»). Но «Динамо» ошибку сделало, когда меня не подписало, и я в «Спартак» ушёл, — приводит слова Кокорина «Спорт-экспресс».

Напомним, Кокорин выступал за бело-голубых с 2008 по 2016 годы. В «Спартак» Александр перебрался летом 2020-го, а покинул клуб в январе 2021 года.

