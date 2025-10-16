«Хуже не будет». Бубнов предложил Шалимову и Мостовому вдвоём возглавить «Спартак»

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о том, кто может возглавить столичный клуб.

«Для Черчесова путь в «Спартак» закрыт, особенно когда он пошёл в «Динамо». Если бы его хотели в «Спартаке», то давно пригласили бы туда. Вопрос снят. Шалимов – легенда «Спартака», «Мостовой» тоже. Они договорятся между собой, берите их двоих – хуже не будет. Что касается Станковича – подождите до зимы и тогда можете его снять и подбирать тренера, потому что будет время», — сказал Бубнов в эфире программы Коммент.Шоу на YouTube-канале.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. Действующим главным тренером клуба является Деян Станкович.