«Смотрели, как играет первая двадцатка?» Бородюк — об уровне соперников сборной России

Заслуженный тренер России Александр Бородюк ответил на вопрос об уровне сборной Боливии и других соперников российской национальной команды в товарищеских матчах. Напомним, в октябрьской контрольной встрече Россия разгромила Боливию со счётом 3:0.

— Боливия всё ещё борется за выход на чемпионат мира. Как оцените игру соперника?

— Какая пошла тенденция сейчас: говорят, что играем с будущими участниками чемпионата мира. Но сейчас 48 команд [попадает на мундиаль]. Вы можете себе представить: раньше было восемь команд, в моё время было 16 команд, потом стало 24… А сейчас практически каждая команда туда попасть может. Уровень сопротивления намного снизился. Можете представить, какая конкуренция была, чтобы 16 команд было на чемпионате — это первые места, это сильнейшие сборные. В футболе нужно тоже делать определённые акценты.

Смотрели, как играет первая двадцатка? Испания, например? Какая у них интенсивность. Да и у других многих европейских команд. Товарищеские матчи во многом отличаются от отборочных. Очень многое в квалификации зависит от календаря, от жеребьёвки, от того, в какую группу ты попадёшь и сколько команд будет выходить. Сейчас даже с третьего места выходят. Намного конкуренция снизилась. Мы видим, там с какого-то острова попала команда.

Болельщикам нравится, пока сборная выигрывает. Соперник по всем компонентам слабее. Хотелось бы проверить себя с более сильными соперниками, но, к сожалению, пока не удаётся. В любом случае, сборная — молодцы. Обыгрывают легко и свободно такие команды, — приводит слова Бородюка «сетевое издание СП».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

Крупнейшая победа сборной России по футболу: