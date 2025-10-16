Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Смотрели, как играет первая двадцатка?» Бородюк — об уровне соперников сборной России

«Смотрели, как играет первая двадцатка?» Бородюк — об уровне соперников сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Александр Бородюк ответил на вопрос об уровне сборной Боливии и других соперников российской национальной команды в товарищеских матчах. Напомним, в октябрьской контрольной встрече Россия разгромила Боливию со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

— Боливия всё ещё борется за выход на чемпионат мира. Как оцените игру соперника?
— Какая пошла тенденция сейчас: говорят, что играем с будущими участниками чемпионата мира. Но сейчас 48 команд [попадает на мундиаль]. Вы можете себе представить: раньше было восемь команд, в моё время было 16 команд, потом стало 24… А сейчас практически каждая команда туда попасть может. Уровень сопротивления намного снизился. Можете представить, какая конкуренция была, чтобы 16 команд было на чемпионате — это первые места, это сильнейшие сборные. В футболе нужно тоже делать определённые акценты.

Смотрели, как играет первая двадцатка? Испания, например? Какая у них интенсивность. Да и у других многих европейских команд. Товарищеские матчи во многом отличаются от отборочных. Очень многое в квалификации зависит от календаря, от жеребьёвки, от того, в какую группу ты попадёшь и сколько команд будет выходить. Сейчас даже с третьего места выходят. Намного конкуренция снизилась. Мы видим, там с какого-то острова попала команда.

Болельщикам нравится, пока сборная выигрывает. Соперник по всем компонентам слабее. Хотелось бы проверить себя с более сильными соперниками, но, к сожалению, пока не удаётся. В любом случае, сборная — молодцы. Обыгрывают легко и свободно такие команды, — приводит слова Бородюка «сетевое издание СП».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

Материалы по теме
Тарханов рассказал о связке игроков сборной России, понравившейся ему в матче с Боливией
«Порадовали болельщиков». Бородюк — о победе сборной России над Боливией

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android