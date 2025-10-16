Станислав Агкацев: каждая игра против Дзюбы — как стендап‑выступление. Всё комментирует

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев рассказал о поведении на тренировках и в матчах 37-летнего нападающего «Акрона» и национальной команды Артёма Дзюбы.

— Дзюба любит пошутить. Попадали под раздачу?

— Было‑было. Только приехал на базу, начинается тренировка. У нас тогда новые мячи были, мы ещё не привыкли к ним, и не у всех получалось отдавать точные пасы, какие‑то срезки были и всё такое. Даю первую передачу — и сразу в аут. И тут Дзюба через всё поле кричит: «Спасибо, Стас! Больше можно не тренироваться, заканчиваем!». У нас с Артёмом в принципе хорошие отношения, общались с ним и до приезда в национальную команду.

Каждый матч против Дзюбы — это нечто. Он всё комментирует на поле. Всякий раз это как стендап‑выступление. Под раздачу, как вы сказали, попадают все. Но всё по‑доброму, очень смешно. Мы когда в сборной были, оставались после обеда на полтора-два часа, и он такие истории рассказывал, что у всех животы разрывались от смеха. Дзюбе дано это — он харизматичный, любит быть в центре внимания.

— В сборной есть ещё такие личности?

— Да у нас все могут пошутить. Атмосфера в команде великолепная, я бы даже сказал, идеальная, — приводит слова Агкацева «Российская газета».

Нападающий Артём Дзюба провёл за карьеру 56 матчей в составе сборной России, забил в них 31 гол и выполнил 16 ассистентских действий. Последний матч 37-летнего форварда за национальную команду состоялся 19 марта 2025 года, благодаря голу в ворота Гренады (5:0) Дзюба стал единоличным лучшим бомбардиром в истории сборной России, ранее он делил это звание с Александром Кержаковым (30 голов).

