Кокорин назвал Смолова «чайником» из-за скандальной ситуации в «Кофемании»

34-летний нападающий «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин прокомментировал скандальный инцидент с экс-нападающим «Краснодара» Фёдором Смоловым, который произошёл 28 мая в «Кофемании».

— Где угодно спровоцировать могут. Как недавно Смолова в той же «Кофемании». Чем, думаете, у него закончится?

— Не знаю. Знаю, что он — «чайник». Говорил, что не попадется, что, будь он тогда с нами, ничего бы не случилось. А в той же «Кофемании» с кем-то подраться — это нужно было умудриться! — приводит слова Кокорина «Спорт-экспресс».

Напомним, 5 июля стало известно, что нападающий подрался с двумя мужчинами в «Кофемании».

