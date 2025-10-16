«Можно звать любого игрока с паспортом». Бородюк — о пяти игроках ЦСКА в старте с Боливией

Заслуженный тренер России Александр Бородюк ответил на вопрос об пяти игроках ЦСКА в стартовом составе национальной команды России в товарищеском матче со сборной Боливии (3:0).

— На матч с Боливией в старте сборной России пять футболистов ЦСКА.

— В сборной очень много игроков, там вызывается по пять вратарей на каждый матч. Много игроков, разные составы. Это связано именно с тем, что это товарищеские матчи. Сейчас определить какой-то основной состав сложно. Можно относиться к этом по-разному: с пониманием или без — но пока нет каких-то отборочных матчей, официальных встреч, вызов тех или иных игроков — ответственность тренерского штаба. Сейчас для сборной такое время, что можно звать любого игрока, у которого есть российский паспорт. В матчах с такими командами наша сборная пока что сильнее всех оппонентов, — приводит слова Бородюка «сетевое издание СП».

Напомним, Валерий Карпин выпустил в стартовом составе защитников ЦСКА — Данила Кругового, Матвея Лукина, Игоря Дивеева, а также хавбеков — Ивана Облякова и Матвея Кисляка.

