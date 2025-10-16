Скидки
Черноморец — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
В полуфинале молодёжного чемпионата мира была использована «карточка челленджа»

Комментарии

Национальная команда Марокко U20 одолела сборную Франции той же возрастной категории в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира — 2025. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались североафриканцы со счётом 5:4. Отметим, что во время этой встречи была использована «карточка челленджа».

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/2 финала
15 октября 2025, среда. 23:00 МСК
Марокко U20
Окончен
1 : 1
5 : 4
Франция U20
1:0 Ольмета – 32'     1:1 Мишаль – 59'    
Удаления: нет / Нзингула – 107'

Главный тренер молодёжной сборной Марокко Мохамед Уаби на 72‑й минуте активировал карточку, которая по новым правилам ФИФА даёт право требовать у судьи просмотра видеоповтора для возможного пересмотра решения.

Фото: Кадр из трансляции

В финале турнира сборная Марокко сыграет с национальной командой Аргентины. Матч состоится 20 октября в 2:00 мск.

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
