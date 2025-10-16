Скидки
Футбол Новости

Стал известен европейский клуб, готовый предложить выгодный контракт Левандовскому

Стал известен европейский клуб, готовый предложить выгодный контракт Левандовскому
Испанская «Барселона» приняла решение не продлевать контракт с польским нападающим Робертом Левандовским, который по окончании сезона станет свободным агентом. Об этом сообщает турецкий портал Fanatik.

По информации источника, хорошие условия польскому 37-летнему форварду готов предложить турецкий «Фенербахче». Кроме того, в услугах Левандовского заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, однако сам футболист на данный момент не готов продолжить карьеру в этой стране.

В сезоне-2025/2026 нападающий принял участие в девяти встречах во всех турнирах за клуб, в которых забил четыре мяча. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 10 млн.

