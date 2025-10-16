Кокорин предположил, из-за чего могут рваться «кресты», вспомнив свою травму перед ЧМ-2018

34-летний нападающий «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин поделился мыслями о том, в связи с чем в футболе происходят тяжёлые травмы, особенно разрыв крестообразных связок колена, вспомнив о своей истории 2018 года.

— Это был очень сильный удар. Я знал, что на чемпионате мира буду первым номером на своей позиции, по крайней мере, начну точно. Ещё и случилось это перед самым днём рождения (Кокорин родился 19 марта, травму получил 15-го. — Прим. «Чемпионата»). Обидно было и то, что играли в плей-офф с «Лейпцигом». Я был в очень хорошей форме, помню, как ждал этого матча, не говоря уже о чемпионате мира.

— А откуда такая уверенность, что на ЧМ были бы в стартовом составе сборной? Вам это Черчесов сказал?

— Нет. Саламыч после травмы мне позвонил, спросил, поддержал… Но я точно играл бы. Просто знаю это. Дзюба ушёл в аренду в «Арсенал», у Феди тоже, по-моему, были какие-то проблемы. А у меня был суперсезон, забил 19 мячей.

— Бывают у футболиста перед игрой предчувствия, что сегодня случится что-то непоправимое?

— Нет. Мне кажется, «кресты» случаются, когда в голове очень сильный бардак, ментально устаёшь. Физически ты можешь быть в суперформе, но если голова уставшая — это как по щелчку происходит, и всё. В одну секунду, необъяснимо. Мы и с тренером на Кипре разговаривали, он тоже так считает. Вспоминаю тот день — физически чувствовал себя потрясающе! Никаких предпосылок к травме. Просто делаю какое-то неловкое движение, бам — и что-то рвётся. Как будто током сильно ударило. Секунды две — и нога начинает проваливаться.

— Вы сразу поняли, что всё?

— Нет! Встал, хотел продолжать играть. Побегал ещё две минуты и упал на газон. И вот тогда — всё.

— За те две минуты совсем связку дорвали?

— Нет. Просто думал, что могу играть, всё нормально. Но, когда нога проваливается, понимаешь: тут что-то серьёзное.

— А в голове в тот день почему был бардак? Если исходить из вашей теории.

— Уже не помню. Может, много всякой ненужной информации. От друзей, ещё кого-то. Когда в России выступал, было нормой, чтобы кто-то за два часа до матча попросил билеты. Сейчас пришёл к тому, чтобы за день до игры после тренировки, когда заезжаешь на сбор, телефон убирать. Это очень важно, — приводит слова Кокорина «Спорт-экспресс».

В сезоне-2017/2018 Кокорин сыграл в 35 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 19 мячей и отдав четыре результативные передачи.

Самые опасные травмы в футболе: