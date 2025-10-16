Вратарь «Динамо» Расулов: хочу попасть в клуб Льва Яшина. Три матча уже есть — осталось 97

19-летний вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов выразил желание попасть в клуб Льва Яшина. Напомним, в данный клуб входят вратари с минимум 100 «сухих» матчей.

«Наверное, у меня уже не получится, как у Шунина, ведь он с самого раннего детства в «Динамо». Однако в моей голове много раз возникала мысль провести всю карьеру в «Динамо». Также хочу попасть в клуб Льва Яшина. Три матча уже есть — осталось 97 (смеётся)», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Расулов — воспитанник бело-голубых, выступающий на данный момент во второй команде москвичей. За первую команду «Динамо» Курбан сыграл три матча (все в Кубке России) и не пропустил ни одного мяча.

Самая крупная победа «Динамо»: