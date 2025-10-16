СКА проиграл шестой матч из семи в КХЛ, определились финалисты МЧМ. Главное к утру

Хоккейный СКА потерпел шестое поражение в семи последних матчах КХЛ, уступив «Нефтехимику», стали известны команды-участники финала молодёжного чемпионата мира по футболу, который проходит в Чили, мужская сборная Великобритании по баскетболу временно отстранена от международных соревнований, пока не будут сняты санкции с руководящих органов английского баскетбола. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».