СКА проиграл шестой матч из семи в КХЛ, определились финалисты МЧМ. Главное к утру
Хоккейный СКА потерпел шестое поражение в семи последних матчах КХЛ, уступив «Нефтехимику», стали известны команды-участники финала молодёжного чемпионата мира по футболу, который проходит в Чили, мужская сборная Великобритании по баскетболу временно отстранена от международных соревнований, пока не будут сняты санкции с руководящих органов английского баскетбола. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- СКА потерпел шестое поражение в последних семи матчах, уступив дома «Нефтехимику».
- Определились финалисты молодёжного чемпионата мира по футболу.
- Сборную Великобритании по баскетболу отстранят от международных соревнований — источник.
- Гол и пас Михеева помогли «Чикаго» разгромить в гостях «Сент-Луис», у Бучневича ассист.
- Дубль Шалунова помог «Локомотиву» победить ХК ЦСКА, у армейцев третье поражение подряд.
- Ирина Алексеева исключена из ростера UFC.
- ЦСКА одолел «Пари НН» в матче Единой лиги.
- «Галатасарай» зимой сделает предложение «Краснодару» по Эдуарду Сперцяну — Ajansspor.
- 21 сейв Бобровского не спас «Флориду» от поражения в матче с «Детройтом».
- Марокко обыграло Францию в серии пенальти и вышло в финал молодёжного ЧМ-2025.
- Шахматисты из России завоевали пять медалей при двух золотых на юношеском ЧМ.
- «Северсталь» одержала третью победу подряд, всухую одолев дома «Автомобилист».
- «Лейкерс» без Леброна и Дончича проиграли 27 очков «Далласу».
Материалы по теме
Комментарии