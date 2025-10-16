Скидки
Факел — Урал. Прямая трансляция
17:30 Мск
16 октября главные новости спорта, трансферы, молодёжный ЧМ, КХЛ, НХЛ, UFC, шахматы, Единая лига

СКА проиграл шестой матч из семи в КХЛ, определились финалисты МЧМ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный СКА потерпел шестое поражение в семи последних матчах КХЛ, уступив «Нефтехимику», стали известны команды-участники финала молодёжного чемпионата мира по футболу, который проходит в Чили, мужская сборная Великобритании по баскетболу временно отстранена от международных соревнований, пока не будут сняты санкции с руководящих органов английского баскетбола. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. СКА потерпел шестое поражение в последних семи матчах, уступив дома «Нефтехимику».
  2. Определились финалисты молодёжного чемпионата мира по футболу.
  3. Сборную Великобритании по баскетболу отстранят от международных соревнований — источник.
  4. Гол и пас Михеева помогли «Чикаго» разгромить в гостях «Сент-Луис», у Бучневича ассист.
  5. Дубль Шалунова помог «Локомотиву» победить ХК ЦСКА, у армейцев третье поражение подряд.
  6. Ирина Алексеева исключена из ростера UFC.
  7. ЦСКА одолел «Пари НН» в матче Единой лиги.
  8. «Галатасарай» зимой сделает предложение «Краснодару» по Эдуарду Сперцяну — Ajansspor.
  9. 21 сейв Бобровского не спас «Флориду» от поражения в матче с «Детройтом».
  10. Марокко обыграло Францию в серии пенальти и вышло в финал молодёжного ЧМ-2025.
  11. Шахматисты из России завоевали пять медалей при двух золотых на юношеском ЧМ.
  12. «Северсталь» одержала третью победу подряд, всухую одолев дома «Автомобилист».
  13. «Лейкерс» без Леброна и Дончича проиграли 27 очков «Далласу».
Комментарии
