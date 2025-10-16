Скидки
Вратарь «Динамо» Расулов: путь Сафонова впечатляет, «ПСЖ» — космос

19-летний голкипер московского «Динамо» и молодёжной сборной России Курбан Расулов высказался о карьере российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Путь Сафонова впечатляет?
— Да. Начинаешь задумываться и понимаешь, что человек так же попал в академию и показывал себя. У меня тоже есть мечта попробовать себя в Европе. Если бы Матвей уехал, например, в «Монако», уже было бы круто. «ПСЖ» — вообще космос, — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

26-летний воспитанник академии «Краснодара» Матвей Сафонов с июня 2024 года выступает за французский «Пари Сен-Жермен». В текущем сезоне-2025/2026 голкипер не сыграл за клуб ни в одном официальном матче.

Видео: Сафонов прокомментировал слухи о возможном уходе из «ПСЖ»

