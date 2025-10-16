Скидки
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук сравнил качество футбола и фанатов в РПЛ и МЛС

Алексей Миранчук сравнил качество футбола и фанатов в РПЛ и МЛС
Атакующий полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук сравнил качество футбола и болельщиков в Российской Премьер-Лиге и североамериканской МЛС.

— Насколько боление на футболе в России похоже на то, как это происходит в США?
— Непохоже абсолютно.

— В чём разница?
— Там поход на стадион — это больше времяпрепровождение с семьёй. В Америке нет такой сильной поддержки трибун, как в России или Европе. Да, отдельные люди, которые поддерживают, там есть, но всё равно это происходит с какими-то другими эмоциями.

— Меньше шума?
— Меньше шума, да. Это, наверное, основной фактор, отличающий футбол там от нашего.

— Насколько чемпионат МЛС сильнее или слабее РПЛ?
— Я в РПЛ давно не играл, так что сложно говорить, как они отличаются сейчас. Если сравнивать с той РПЛ, из которой я уезжал пять лет назад, то у нас в Премьер-Лиге чемпионат чуть более закрытый. А там, за океаном, почти все команды больше играют в атакующий футбол, — приводят слова Миранчука «Известия».

Отметим, что Миранчук был вызван в сборную России на октябрьские товарищеские матчи с Ираном (2:1) и Боливией (3:0). Алексей сыграл в обоих матчах и забил один гол.

