Вратарь «Динамо» Расулов рассказал о работе под руководством Карпина

Вратарь «Динамо» Расулов рассказал о работе под руководством Карпина
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов высказался о тренировках под руководством главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.

«Когда назначили Валерия Георгиевича, я примерно понимал специфику его работы. Знал, что он любит подтягивать молодых игроков. Это не только в клубе, но и в сборной. Знал, что на тренировках он любит, когда вратари играют ногами. Старался выполнять командные требования и показывать себя», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» в июне 2025 года. В текущем сезоне под его руководством 19-летний вратарь Курбан Расулов сыграл в трёх матчах Фонбет Кубка России и не пропустил в них ни одного мяча.

