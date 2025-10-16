Скидки
Факел — Урал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук ответил, верит ли он в чемпионство «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ

Атакующий полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук высказался о перспективе его бывшей команды — московского «Локомотива» в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги. Алексей — воспитанник железнодорожников, за первую команду которой он выступал с 2013 по 2020 год.

— Смотрите матчи нынешнего «Локомотива»? Верите, что он способен выиграть чемпионат в этом сезоне?
— Почему нет? Конечно, верю! Сейчас не все игры «Локомотива» смотрю. Но видел его последний матч с «Динамо». И мне понравилась игра команды. Она сейчас на ходу. С другой стороны, в прошлом сезоне «Локомотив» в первом круге тоже был на ходу, лидировал, а потом начался небольшой спад. Хочется пожелать, чтобы на протяжении всего сезона была стабильность. Тогда всё будет хорошо, — приводят слова Миранчука «Известия».

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» располагается на втором месте с 23 очками в РПЛ. Возглавляет турнирную таблицу ЦСКА, набравший 24 очка.

Алексей Миранчук сравнил качество футбола и фанатов в РПЛ и МЛС

Российские футболисты за рубежом:

