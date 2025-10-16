Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 16 октября

Сегодня, 16 октября, состоятся матчи 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 1/16 финала Пути регионов Кубка России на 16 октября (время — московское):

17:30. «Факел» — «Урал»;

17:30. «Торпедо» — «Велес»;

20:00. «Черноморец» — «Кубань Холдинг».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, обыграв «Краснодар».