Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 16 октября

Сегодня, 16 октября, состоятся матчи 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей 1/16 финала Пути регионов Кубка России на 16 октября (время — московское):
- 17:30. «Факел» — «Урал»;
- 17:30. «Торпедо» — «Велес»;
- 20:00. «Черноморец» — «Кубань Холдинг».
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, обыграв «Краснодар».