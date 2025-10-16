Скидки
17:30 Мск
Вратарь «Динамо» Расулов: была дополнительная мотивация не пропустить от Кордобы

19-летний голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов высказался об игре против нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
4 : 2
Динамо М
Москва

«Это лучший игрок нашего чемпионата. Я об этом говорю последние года два. Мы с братом часто обсуждаем Джона — он мне скидывает видео, как Кордоба разворачивает защитников. Брат спрашивал, переживаю ли я. Но мы все примерно знаем, что Кордоба делает. Что сделаешь, если он забьёт? Не я первый (смеётся). Скажу, что внутри была дополнительная мотивация не пропустить именно от него. В голове это сидело», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне 19-летний вратарь Курбан Расулов сыграл за «Динамо» в трёх матчах Фонбет Кубка России и не пропустил в них с игры ни одного мяча. 30 сентября выездная встреча бело-голубых с «Краснодаром» завершилась ничьей и поражением в серии пенальти (0:0, 2:4 пен.), Расулов пропустил от Джона Кордобы только в серии послематчевых 11-метровых.

Видео: Гол Кордобы помог Колумбии разгромить Коста-Рику

