В «Зените» больше всего легионеров среди клубов РПЛ, у «Локомотива» — меньше всех

Санкт-петербургский «Зенит» обладает наибольшим числом легионеров в заявочном листе на первую половину сезона Мир РПЛ, сообщает официальный сайт лиги. Так, в составе сине-бело-голубых присутствуют 13 иностранных футболистов при 26 россиянах. Меньше всего легионеров у московского «Локомотива» — четыре (30 россиян).

Отметим, что «Краснодар» также имеет в заявке 13 иностранных футболистов, при этом в команде Мурада Мусаева числится 46 россиян.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (23).