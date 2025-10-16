Скидки
Факел — Урал. Прямая трансляция
17:30 Мск
Факел — «Урал: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:30 мск

«Факел» — «Урал»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 17:30 мск
Сегодня, 16 октября, состоится матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между воронежским «Факелом» и екатеринбургским «Уралом». Команды будут играть на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Никита Новиков из Петрозаводска. Стартовый свисток раздастся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Урал
Екатеринбург
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, обыграв «Краснодар».

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
