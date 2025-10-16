Определены зарубежные страны с наибольшим количеством игроков в клубах РПЛ

Бразилия, Сербия и Аргентина являются тремя странами с наибольшим количеством игроков в клубах Мир Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РПЛ по оценке заявочных листов команд на первую половину текущего сезона. Так, от Бразилии в клубах высшего российского дивизиона выступают 28 футболистов, от Сербии — 11, от Аргентины — девять. Российских игроков при этом 448.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка.

На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (23).