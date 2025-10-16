Скидки
Факел — Урал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

Лионель Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в финал молодёжного ЧМ

Комментарии

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поздравил свою национальную команду с выходом в финал молодёжного чемпионата мира. Аргентинцы в полуфинале обыграли Колумбию (1:0) и в финале встретятся с Марокко.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/2 финала
16 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Аргентина U20
Окончен
1 : 0
Колумбия U20
1:0 Сильветти – 72'    
Удаления: нет / Ариас – 79'
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Финал
20 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Аргентина U20
Не начался
Марокко U20
«Вперёд, в финал. Поздравляю всех!» — написал Месси в соцсетях.

Отдельно аргентинец отметил своего одноклубника по «Интер Майами» Матео Сильветти, ставшего автором единственного мяча. Всего на турнире 19-летний Сильветти забил три гола в пяти матчах.

Действующим победителем молодёжного чемпионата мира является сборная Уругвая, которая в финальном матче 2023 года обыграла команду Италии со счётом 1:0.

