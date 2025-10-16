Лионель Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в финал молодёжного ЧМ
Поделиться
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поздравил свою национальную команду с выходом в финал молодёжного чемпионата мира. Аргентинцы в полуфинале обыграли Колумбию (1:0) и в финале встретятся с Марокко.
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/2 финала
16 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Аргентина U20
Окончен
1 : 0
Колумбия U20
1:0 Сильветти – 72'
Удаления: нет / Ариас – 79'
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Финал
20 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Аргентина U20
Не начался
Марокко U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Вперёд, в финал. Поздравляю всех!» — написал Месси в соцсетях.
Отдельно аргентинец отметил своего одноклубника по «Интер Майами» Матео Сильветти, ставшего автором единственного мяча. Всего на турнире 19-летний Сильветти забил три гола в пяти матчах.
Действующим победителем молодёжного чемпионата мира является сборная Уругвая, которая в финальном матче 2023 года обыграла команду Италии со счётом 1:0.
Комментарии
- 16 октября 2025
-
11:26
-
11:26
-
11:17
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:37
-
10:28
-
10:25
-
10:15
-
09:59
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
08:55
-
08:52
-
08:44
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
07:20
-
07:06
-
06:52
-
06:20
-
06:11
-
05:59
-
05:55
-
04:56
-
04:38
-
04:20
-
03:59
-
03:56
-
03:43
-
03:21
-
03:15