Вратарь «Динамо» Расулов: когда не допустили к просмотру в «Краснодаре», я был рад

Вратарь «Динамо» Расулов: когда не допустили к просмотру в «Краснодаре», я был рад
19-летний голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов рассказал, что ездил на просмотр в «Краснодар».

«Меня отправили на просмотр в «Краснодар». На сайте я заполнил анкету и поехал. Мы с отцом добирались до Краснодара 16 часов на автобусе, сняли квартиру. Приходим на просмотр и выясняется, что там нужна справка о допуске к занятиям спортом. Её у меня не было, потому что раньше мы с таким не сталкивались. В «Анжи» ничего не нужно было. Хотя я говорил отцу, но нас не допустили. Кстати, я был рад. Я не хотел в «Краснодар», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне 19-летний вратарь Курбан Расулов сыграл за «Динамо» в трёх матчах Фонбет Кубка России и не пропустил в них с игры ни одного мяча. 30 сентября выездная встреча бело-голубых с «Краснодаром» завершилась ничьей и поражением в серии пенальти (0:0, 2:4 пен.).

