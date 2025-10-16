Скидки
Аленичев дал совет «Спартаку», как поступить с Деяном Станковичем

Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака», «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев считает, что руководству красно-белых не стоит отправлять в отставку главного тренера первой команды Деяна Станковича. После 11 туров Мир РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков.

«Я не знаю нового руководителя. Я читал, что Станковича могут назначить в сборную Сербии. Я не думаю, что нужно сейчас его убирать, нужно оттянуть вопрос до зимней паузы, если это возможно. Однозначно оставить и дать ему работать до зимы. Потому что я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Станкович работает в «Спартаке» с 2024 года.

